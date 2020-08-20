Президент планує поставити уряду завдання розробити концепцію розвитку сіл і малих міст
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться до Кабінету міністрів із завданням підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Зеленський зазначив, що відвідав сьогодні село Садове на Херсонщині та поспілкувався з місцевими мешканцями. На думку Президента, українські села потребують системного підходу та розвитку.
"Хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до сіл та маленьких містечок. Реформа села… Коли має бути все: ліки, школа, робочі місця і всі працюючі органи. Я вже не кажу про те, що у людей просто немає Інтернету. А які послуги онлайн ми можемо пропонувати, якщо нема Інтернету?", – наголосив Зеленський.
Також Зеленський висловив переконання, що село Садове може стати прикладом "садової реформи", щоб уся Україна побачила, що має бути в кожному селі.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації завершило дослідження інтернет-покриття в Україні, яке показало, що мільйони українців не мають доступу до інтернету.