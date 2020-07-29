Мінцифри завершило дослідження інтернет-покриття: мільйони українців не мають доступу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністерство цифрової трансформації завершило дослідження інтернет-покриття в Україні, яке показало, що мільйони українців не мають доступу до інтернету. Про це під час брифінгу після засідання уряду сказав заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури Олександр Шелест, передає кореспондент УНН.
“Хотів би повідомити, що Мінцифра завершила дослідження покриття України. Це перше дослідження, яке провелося майже за 30 років незалежності і яке показало рівень доступності фіксованого швидкісного інтернету українцям. Результати виявилися досить обнадійливими - більшість населення, яке проживає в містах, має доступ до інтернету, однак, ситуація значно гірша в селах. І, на жаль, все ще мільйони українців позбавлені можливості користуватись усіма сучасними благами цивілізації. Кількість українців, які не мають такого доступу, порівняна з населенням Естонії або Грузії. І базуючись на даних, які ми отримали - наша мета, все-таки забезпечити доступність до 95% населення”, - сказав Олександр Шелест.
Він зазначив, що для цього існує спеціальний план, який ґрунтується на підключенні об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл, дитячих садків, медзакладів, бібліотек тощо.
“Взимку було проведено детальне дослідження щодо кожного об’єкта, яке існує підключення, або які існують проблеми і найближчі роки буде підключено усі об’єкти, до яких входять люди”, - додав Олександр Шелест.
За його словами, єдиним позитивним підключенням, яке можна застосовувати, це є підключення за допомогою оптичних мереж.
“Україна займає одне із чільних місць в світі за розвитком таких мереж, однак дохід кожного провайдера до села, до кожного українця - буде одним з пріоритетів на найближчі роки”, - зазначив Олександр Шелест.
Нагадаємо, Україна посіла 69 місце в рейтингу ООН щодо готовності до електронного уряду.