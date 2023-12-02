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На Запорожье враг атаковал 14 беспилотниками, всего за сутки почти сотня ударов

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 10:34  •  18010 просмотра

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Российские войска нанесли 99 ударов по 17 населенным пунктам в Запорожье

Российские войска за минувшие сутки нанесли 99 ударов по городам, поселкам и селам Запорожской области, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки враг нанес 99 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области

- сообщил Малашко в Telegram.

Детали

Военнослужащие рф, по словам главы ОВА, атаковали 14 беспилотниками Зализничное, Гуляйполе, Новодаровку, Белогорье и Пятихатки, а также осуществили 5 РСЗО-обстрелов Работино, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

По территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Червоного, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 80 артударов.

Во время вражеского обстрела повреждены дом и хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали, указал Малашко.

Напомним

На Запорожской АЭС ночью произошел очередной блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Сегодня утром усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Запоріжжі ворог атакував 14 безпілотниками, загалом за добу майже сотня ударів
In Zaporizhzhia, the enemy attacked with 14 drones, a total of almost a hundred strikes per day
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