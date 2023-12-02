На Запорожье враг атаковал 14 беспилотниками, всего за сутки почти сотня ударов

Российские войска за минувшие сутки нанесли 99 ударов по городам, поселкам и селам Запорожской области, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки враг нанес 99 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

Военнослужащие рф, по словам главы ОВА, атаковали 14 беспилотниками Зализничное, Гуляйполе, Новодаровку, Белогорье и Пятихатки, а также осуществили 5 РСЗО-обстрелов Работино, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

По территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Червоного, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 80 артударов.

Во время вражеского обстрела повреждены дом и хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали, указал Малашко.

Напомним

На Запорожской АЭС ночью произошел очередной блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Сегодня утром усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.