На Запорожье враг атаковал 14 беспилотниками, всего за сутки почти сотня ударов
Киев • УНН
Российские войска нанесли 99 ударов по 17 населенным пунктам в Запорожье
Российские войска за минувшие сутки нанесли 99 ударов по городам, поселкам и селам Запорожской области, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
За прошедшие сутки враг нанес 99 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области
Детали
Военнослужащие рф, по словам главы ОВА, атаковали 14 беспилотниками Зализничное, Гуляйполе, Новодаровку, Белогорье и Пятихатки, а также осуществили 5 РСЗО-обстрелов Работино, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.
По территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Червоного, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 80 артударов.
Во время вражеского обстрела повреждены дом и хозяйственная постройка. Мирные жители не пострадали, указал Малашко.
Напомним
На Запорожской АЭС ночью произошел очередной блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Сегодня утром усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.
На Запорожье враг атаковал 14 беспилотниками, всего за сутки почти сотня ударов
Российские войска нанесли 99 ударов по 17 населенным пунктам в Запорожье.
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