На Запорожье из-за обстрела войск рф сгорело почти 4 гектара пшеничного поля

Почти 4 гектара пшеничного поля выгорело в результате обстрела российскими войсками села в Запорожской области, а усилия спасателей осложнялись возможными повторными обстрелами и жаркой сухой погодой, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Сгорело почти 4 га хлеба из-за обстрела войск рф в Запорожской области - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Как указано, загорелось поле пшеницы, общей площадью почти 4 га, в одном из сел Пологовского района.

"Работу спасателей осложняла вероятность повторного обстрела, а также жаркая сухая погода, которая способствовала быстрому распространению огня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили в ГСЧС.

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