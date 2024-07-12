На Запорожье из-за обстрела войск рф сгорело почти 4 гектара пшеничного поля
Киев • УНН
Почти 4 гектара пшеничного поля загорелись в результате обстрела российскими войсками села в Запорожской области, а усилия спасателей осложняются возможными повторными обстрелами и жаркой сухой погодой.
Почти 4 гектара пшеничного поля выгорело в результате обстрела российскими войсками села в Запорожской области, а усилия спасателей осложнялись возможными повторными обстрелами и жаркой сухой погодой, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Сгорело почти 4 га хлеба из-за обстрела войск рф в Запорожской области
Как указано, загорелось поле пшеницы, общей площадью почти 4 га, в одном из сел Пологовского района.
"Работу спасателей осложняла вероятность повторного обстрела, а также жаркая сухая погода, которая способствовала быстрому распространению огня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили в ГСЧС.
В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС3 июля 2024, 10:50 • 71524 просмотра