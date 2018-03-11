На Запорожской АЭС проводится плановый ремонт энергоблока
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК "Энергоатом".
"11 марта 2018 в 00:05 энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018", - сообщили в пресс-службе.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3950 МВт.
В пресс-службе сообщили, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.
Напомним, в конце января плановый ремонт проводился на энергоблоке №2.
Справка. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г.., третий - в 1986 г.., четвертый - в 1987 г.., пятый - в 1989 г.., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.