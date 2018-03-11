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На Запорізький АЕС проводиться плановий ремонт енергоблоку

На Запорізький АЕС проводиться плановий ремонт енергоблоку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового ремонту. Про це УНН повідомили в прес-службі ДП НАЕК “Енергоатом”.

“11 березня 2018 року о 00:05 енергоблок № 4 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту. Закінчення ремонту планується 26 жовтня 2018 року”, — повідомили у прес-службі.

В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 3 950 МВт.
У прес-службі повідомили, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

Нагадаємо, наприкінці січня плановий ремонт проводився на енергоблоці №2. 

Довідка. Запорізька АЕС — найбільший енергетичний об’єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий — в 1985 р., третій — в 1986 р., четвертий — в 1987 р., п’ятий — в 1989 р., шостий — у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

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