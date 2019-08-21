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На Запорожье увеличилось количество отравлений пищевыми продуктами

На Запорожье увеличилось количество отравлений пищевыми продуктами

Киев  •  УНН

 • 21010 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Запорожской области увеличилось количество отравлений пищевыми продуктами. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, передает УНН.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 33-й неделе 2019 года выше уровня прошлой недели на 24,4%, зарегистрировано 289 случаев против 232. Уровень заболеваемости составил 16,8, что на 46,3% ниже максимального уровня (максимальный уровень - 31,3)", - сообщили в центре.

Уточняется, что заболеваемость среди детей достигла 11 случаев, против 9 на прошлой неделе.

"В целом по области лабораторно подтверждено 36,7% случаев ОКИ, из них в 28,3% - ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 65,4% случаев некачественные продукты были домашнего изготовления (неправильного хранения). Еще 20,8% продуктов, которые привели к отравлению, покупались на стихийных рынках, 13,4% - на узаконенных рынках.

Напомним, что по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения в 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".

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