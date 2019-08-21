На Запоріжжі зросла кількість отруєнь харчовими продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Запорізькій області зросла кількість отруєнь харчовими продуктами. Про це повідомляє пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, передає УНН.
"Захворюваність гострими кишковими інфекціями на 33-му тижні 2019 року вище рівня минулого тижня на 24,4%, зареєстровано 289 випадків проти 232. Рівень захворюваності склав 16,8, що на 46,3% нижче максимального рівня (максимальний рівень – 31,3)", - повідомили у центрі.
Уточнюється, що захворюваність серед дітей сягнула 11 випадків, проти 9 минулого тижня.
"В цілому по області лабораторно підтверджено 36,7% випадків ГКІ, із них в 28,3% - ротавірусна інфекція", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у 65,4% випадків неякісні продукти були домашнього виготовлення (неправильного зберігання). Ще 20,8% продуктів, що призвели до отруєння, купувалися на стихійних ринках, 13,4% - на узаконених ринках.
Нагадаємо, що за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до пів мільйона людей.
За словами народного депутата Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення у 200 випадків.
"Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", - сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності".