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На Запорожье есть случаи, когда оккупанты используют форму ВСУ для диверсий

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Запорожской области есть случаи, когда российские оккупанты используют форму Вооруженных сил Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции о правилах ведения войны. Есть случаи, когда оккупанты используют форму ВСУ для проведения подрывных и дискредитирующих действий на территории Запорожского края", - рассказал Арефьев.

По его словам, оккупанты также продолжают систематически обстреливать украинские позиции, применяя минометы, танки, вертолеты и ракетные системы большой мощности, получая жесткое сопротивление.

"На сегодня на временно оккупированной территории Запорожской области фиксируют случаи, когда российские военные продолжают беспричинно задерживать и не пропускать гуманитарные конвои. Российские террористы также распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса. Такие факты были зафиксированы в Бердянском, Мелитопольском, Васильевском и Пологовском районах", — рассказал Арефьев.

Дополнения

В результате двух ракетных ударов по пригороду Запорожья 18 марта погибло 9 человек, 17 ранены, еще пятеро - травмированы.

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