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На Запоріжжі є випадки, коли окупанти використовують форму ЗСУ для диверсій

На Запоріжжі є випадки, коли окупанти використовують форму ЗСУ для диверсій

Київ • УНН

 • 172357 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Запорізькій області є випадки, коли російські окупанти використовують форму Збройних сил України для проведення підривних та дискредитувальних дій. Про це заявив спікер Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Є випадки, коли окупанти використовують форму ЗСУ для проведення підривних та дискредитувальних дій на території Запорізького краю», - розповів Ареф’єв.

За його словами, окупанти також продовжують систематично обстрілювати українські позиції, застосовуючи міномети, танки, гелікоптери та ракетні системи великої потужності, отримуючи жорсткий супротив.

«На сьогодні на тимчасово окупованій території Запорізької області фіксують випадки, коли російські військові продовжують безпричинно затримувати та не пропускати гуманітарні конвої. Російські терористи також поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу. Такі факти були зафіксовані у Бердянському, Мелітопольському, Василівському та Пологівському районах», - розповів Ареф’єв.

Доповнення

Внаслідок двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя 18 березня загинуло 9 людей, 17 поранені, ще п’ятеро – травмовано.

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