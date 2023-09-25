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На Запорожье в результате ракетных обстрелов разрушено около 7 тысяч зданий - ОВА

На Запорожье в результате ракетных обстрелов разрушено около 7 тысяч зданий - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Запорожской области разрушено около 7 тысяч зданий в результате вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил начальник Запорожской ОГА Юрий Малашко, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения, в результате вражеских обстрелов в Запорожской области было разрушено около 7 тысяч зданий.

«Последствия понятны, это, прежде всего, гражданская инфраструктура, которая страдает, особенно на линии огня, линии фронта. У нас в целом уже зарегистрировано около 7 тысяч разрушенных таких домов, которые требуют после победы восстановления или просто ремонта и т.д.», – отметил Юрий Малашко.

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