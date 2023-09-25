На Запоріжжі внаслідок ракетних обстрілів зруйновано близько 7 тисяч будівель – ОВА

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З початку повномасштабного вторгнення, внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області було зруйновано близько 7 тисяч будівель.

«Наслідки зрозумілі, це, перш за все, цивільна інфраструктура, яка страждає, особливо на лінії вогню, лінії фронту. У нас загалом вже зареєстровано близько 7 тисяч зруйнованих таких будинків, які потребують після перемоги відновлення або просто ремонту тощо», – зазначив Юрій Малашко.

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