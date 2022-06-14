На Запорожье восьмерых правоохранителей заподозрили в переходе на сторону оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене 8 правоохранителям из Запорожской области, которые решили "служить" российско-оккупационным войскам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, передает УНН.
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"На Запорожье ГБР сообщило о подозрении восьми правоохранителям, которые стали на сторону оккупантов", - говорится в сообщении.
Детали
Как установило следствие, один из мужчин в награду за свое сотрудничество с рф, возглавил созданную врагом в Мелитопольском районе так называемую "народную милицию". Новоиспеченный "начальник" организует незаконную деятельность и склонил к сотрудничеству с врагом других бывших сослуживцев, указали в ГБР.
За измену и переход на сторону оккупантов работники бюро сообщили о подозрении и двум правоохранителям из Бердянска. Они также по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях, отметили в ГБР.
Правоохранители подозреваются в государственной измене, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
Напомним
Бывшему капитану второго ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявлено подозрение в государственной измене.