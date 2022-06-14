На Запоріжжі вісьмох правоохоронців запідозрили у переході на бік окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді 8 правоохоронцям з Запорізької області, які вирішили "служити" російсько-окупаційним військам. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі відомства, передає УНН.
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"На Запоріжжі ДБР повідомило про підозру вісьмом правоохоронцям, які стали на бік окупантів", - йдеться у повідомленні.
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Як встановило слідство, один із чоловіків у нагороду за свою співпрацю з рф, очолив створену ворогом у Мелітопольському районі так звану "народну міліцію". Новоспечений "начальник" організовує незаконну діяльність і схилив до співпраці з ворогом інших колишніх співслужбовців, вказали у ДБР.
За зраду та перехід на бік окупантів працівники бюро повідомили про підозру і двом правоохоронцям з Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях, зазначили у ДБР.
Правоохоронці підозрюються у державній зраді, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
Нагадаємо
Колишньому капітану другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" оголошено підозру у державній зраді.