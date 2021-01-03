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В Запорожской области рыбак провалился под лед

Киев • УНН

 • 13205 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Запорожский области рыбак провалился под лед. Чтобы достать мужчину из ледяной воды пришлось вызвать спасателей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.

В Запорожской области рыбак провалился под лед

Так, 2 января в 10:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местных жителей о том, что на территории центрального пруда в г. Черниговка на льду находится человек, которому вероятно необходима помощь.

Как выяснилось, на расстоянии около 40 м от берега рыбачил 55-летний мужчина. Так как толщина льда местами составляла не более 2 сантиметров рыбак провалился под лед. Самостоятельно мужчине удалось выбраться на поверхность уцелевшего льда, но ситуация осложнялась тем, что он не мог позвать на помощь. Оказалось, что мужчина нем.

Благодаря неравнодушию случайных свидетелей, которые заметили с берега человека и вызвали службу спасения, удалось спасти рыболову жизнь.

"Сотрудники ГСЧС прибыли на вызов, добрались до пострадавшего, с помощью спасательной веревки и лестницы, вытащили его на берег, после чего на оперативном автомобиле отвезли в больницу", - рассказали спасатели.

Напомним, в Полтавской области двое детей провалились под лед и утонули.

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