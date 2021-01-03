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На Запоріжжі рибалка провалився під кригу

Київ • УНН

 • 13205 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Запорізській області рибалка провалився під кригу. Аби витягти чоловіка з крижаної води довелося викликати рятувальників, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.

На Запоріжжі рибалка провалився під кригу

Так, 2 січня о 10:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від місцевих мешканця про те, що на території центрального ставка у смт Чернігівка на кризі перебуває людина, якій ймовірно необхідна допомога.

Як з’ясувалося, на відстані близько 40 м від берега рибалив 55-річний чоловік. Через те, що товщина криги місцями складала не більше 2 сантиметрів рибалка провалився під лід. Самотужки чоловікові вдалося вибратися на поверхню вцілілої криги, але ситуація ускладнювалась тим, що він не міг покликати на допомогу. Виявилося, що чоловік німий.

Завдяки небайдужості випадкових свідків, які помітили з берега людину і викликали Службу порятунку, вдалося врятувати риболовові життя.

"Співробітники ДСНС прибули на виклик, дісталися до постраждалого, за допомогою рятувальної мотузки та драбини, витягнули його на берег, після чого на оперативному автомобілі відвезли до лікарні", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у Полтавській області двоє дітей провалилися під кригу і потонули.

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