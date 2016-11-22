В Запорожской области горел склад готовой продукции пилорамы
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Мелитопольском районе Запорожской области бойцы ГосЧС ликвидировали пожар на складе готовой продукции пилорамы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
"21 ноября в 21:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Мира с. Вознесенка Мелитопольского р-на возник пожар", - говорится в сообщении областного управления ГосЧС.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на складе готовой продукции пилорамы горели брикеты для котлов отопления на площади 120 кв.м, в результате чего огнем было повреждено 250 кв.м кровли производственного цеха.
В 21:45 спасатели локализовали пожар, в 22:14 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения пожара.
Благодаря оперативным действиям спасателей 9-й ГПСЧ, 10-й ГПСЧ и Аварийно-спасательной части Мелитопольского района удалось не допустить распространения огня на более значительную территорию и спасти здание цеха площадью 2 тыс. кв.м, в котором находились деревообрабатывающие станки, приборы для переработки вторичного сырья .
Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
От ГУ ГосЧС привлекались 3 единицы техники и 16 человек личного состава.