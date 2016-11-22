На Запоріжжі горів склад готової продукції пилорами

“21 листопада о 21:10 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що вул.Миру с.Вознесенка Мелітопольського р-н, виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні обласного управління ДСНС.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на складі готової продукції пилорами горіли брикети для котлів опалення на площі 120 кв.м, у результаті чого вогнем було пошкоджено 250 кв.м покрівлі виробничого цеху.

О 21:45 рятувальники локалізували пожежу, о 22:14 — повністю ліквідували, після чого провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі.

Завдяки оперативним діям рятувальників 9-ДПРЧ, 10-ДПРЧ та Аварійно-рятувальної частини Мелітопольського району вдалося не допустити розповсюдження вогню на більш значну територію та врятувати будівлю цеху площею 2 тис. кв.м, у якому знаходились деревооброблювальні станки, прилади для переробки вторинної сировини.

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.