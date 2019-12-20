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В Запорожской области ликвидировали восемь подпольных казино

В Запорожской области ликвидировали восемь подпольных казино

Киев  •  УНН

 • 11057 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Запорожье правоохранители ликвидировали восемь нелегальных игорных заведений, из которых изъяли 120 игровых автоматов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Следователи ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и Управления СБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры обнаружили 8 нелегальных игорных заведений и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Правоохранителями было организовано и проведено ряд оперативных мероприятий, направленных на разоблачение, документирования и пресечения на территории Запорожской области незаконной деятельности, связанной с проведением азартных игр в казино, покерных клубах, залах игровых автоматов, букмекерских конторах или предоставлением возможности доступа к ним через сеть Интернет в интерактивных клубах, в том числе организаторов игорного бизнеса под видом проведения государственных лотерей.

В ночь на 20 декабря, следователями ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Запорожской области ДВР Национальной полиции Украины, а также сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области под процессуальным руководством областной прокуратуры, обнаружено 8 нелегальных игорных заведений, расположенных в городах Запорожье, Бердянск и Мелитополь, где вопреки Закону Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" предоставлялись услуги в сфере незаконных азартных игр.

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Так, в результате проведенных мероприятий правоохранителями было изъято 122 игровых автомата, 4 рулетки, 6 системных компьютерных блоков с интегрированным программным обеспечением, 2 видеорегистратора, денежные средства в сумме 85 890 грн. Общая стоимость изъятого составляет свыше 3,5 миллионов гривен.

"В настоящее время по всем адресам проводятся следственные действия, изымаются черновая бухгалтерия, денежные средства и другие вещественные доказательства. Проводятся мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к организации незаконного бизнеса. По данным фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст.203 2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время, на основании собранных доказательств будет объявлено о подозрении организаторам данного незаконного бизнеса", - отметил в.и.о. начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

Напомним, в Сумах правоохранители прекратили деятельность подпольного казино, которое было обустроено в одном из местных кафе.

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