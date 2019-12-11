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У Сумах викрили підпільне казино

У Сумах викрили підпільне казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Сумах правоохоронці припинили діяльність підпільного казино, яке було облаштоване в одному з місцевих кафе. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, у Сумах поліція припинила діяльність підпільного казино. Його організатор – 56-річний місцевий житель. Разом з двома спільниками він влаштував гральний зал в одному з місцевих кафе. 

Встановлено, що зал працював у закритому режимі. Користуючись засобами конспірації, його організатори щотижня, у вівторок та п’ятницю, збирали в підпільному залі любителів азартних ігор. 

"Під час санкціонованого обшуку детективами слідчого управління та працівниками відділу по боротьбі з торгівлею людьми було виявлено та вилучено два покерних стола, гральне обладнання, документацію, боргові розписки, - говорить Валерій Строкач, заступник начальника ГУНП в Сумській області. - Наразі тривають слідчі дії за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом)".

Хід слідства перебуває під процесуальним керівництвом прокуратури. Вирішується питання про оголошення про підозру особам, причетним до протиправної діяльності. 

Нагадаємо, у Київській області викрили черговий нелегальний гральний заклад.

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