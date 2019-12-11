В Сумах разоблачили подпольное казино

Так, в Сумах полиция пресекла деятельность подпольного казино. Его организатор - 56-летний местный житель. Вместе с двумя сообщниками он устроил игорный зал в одном из местных кафе.

Установлено, что зал работал в закрытом режиме. Пользуясь средствами конспирации, его организаторы еженедельно, во вторник и пятницу, собирали в подпольном зале любителей азартных игр.

"Во время санкционированного обыска детективами следственного управления и сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми было обнаружено и изъято два покерных стола, игровое оборудование, документацию, долговые расписки, - говорит Валерий Строкач, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Сейчас продолжаются следственные действия по ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом)".

Ход следствия находится под процессуальным руководством прокуратуры. Решается вопрос об объявлении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности.

Напомним, в Киевской области разоблачили очередное нелегальное игорное заведение.