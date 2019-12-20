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На Запоріжжі ліквідували вісім підпільних казино

На Запоріжжі ліквідували вісім підпільних казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці ліквідували вісім нелегальних гральних закладів, з яких вилучили 120 гральних автоматів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Слідчі ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та Управління СБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури виявили 8 нелегальних гральних закладів та вилучили речові докази", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями було організовано та проведено ряд оперативних заходів, направлених на викриття, документування та припинення на території Запорізької області незаконної діяльності, пов’язаної з проведенням азартних ігор у казино, покерних клубах, залах гральних автоматів, букмекерських конторах або наданням можливості доступу до них через мережу Інтернет у інтерактивних клубах, у тому числі організаторів грального бізнесу під виглядом проведення державних лотерей. 

В ніч на 20 грудня, слідчими ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України, а також працівниками Управління Служби безпеки України в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, виявлено 8 нелегальних гральних закладів, розташованих в містах Запоріжжя, Бердянськ та Мелітополь, де всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" надавались послуги у сфері незаконних азартних ігор.

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Так, в результаті проведених заходів правоохоронцями було вилучено 122 гральні автомати, 4 рулетки, 6 системних комп’ютерних блоків з інтегрованим програмним забезпеченням, 2 відеореєстратори, грошові кошти у сумі 85 890 грн. Загальна вартість вилученого складає понад 3,5 мільйони гривень.

"На даний час за всіма адресами тривають слідчі дії, вилучаються чорнова бухгалтерія, грошові кошти та інші речові докази. Проводяться заходи щодо встановлення всього кола осіб, причетних до організації незаконного бізнесу. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Найближчим часом, на підставі зібраних доказів буде оголошено про підозру організаторам даного незаконного бізнесу", - зазначив т.в.о. начальника ГУНП в Запорізькій області Олег Григоров. 

Нагадаємо, у Сумах правоохоронці припинили діяльність підпільного казино, яке було облаштоване в одному з місцевих кафе.

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