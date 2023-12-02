На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома
Киев • УНН
Ночью 3 декабря в Карпатском регионе, Волынской и Ровенской областях ожидается сильный снег и гололедица на дорогах; жителям рекомендуется оставаться дома.
В районе Карпат, на Волыни и Ровенщине ожидается сильный снег. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий призвал жителей переждать непогоду дома, передает УНН.
3 декабря ночью в районе Карпат, на Волыни и Ровенщине значительный снег! В западных и северных областях на дорогах гололедица! Лучше переждите непогоду дома!"
Кроме того, он призвал перевозчиков пассажиров и грузов обратить особое внимание на данное сообщение и спланировать маршруты соответственно, чтобы не создать возможные пробки и препятствия снегоуборочной технике.
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На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома
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