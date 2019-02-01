На западе Кубы, вероятно, упал небольшой метеорит - СМИ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78949 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101789 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136525 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134838 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131837 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Взрыв произошел возле одного из городов в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы. Об этом в пятницу сообщает Кубинское агентство новостей и местное издание Granma, передает УНН.

По свидетельствам очевидцев, за несколько секунд до инцидента они видели неизвестный предмет, падающий с неба. После взрыва произошло возгорание, на место которого выехали пожарные и представители ведомств.

Газета Granma со ссылкой на министерство обороны страны пишет, что произошедшее не является следствием авиакатастрофы, как предположили некоторые жители. Издание допускает, что взрыв произошел в результате падения метеорита в районе города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио.

Напоминаем, в ноябре в Украине дважды можно было наблюдать метеоритный дождь.

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