На западе Кубы, вероятно, упал небольшой метеорит - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Взрыв произошел возле одного из городов в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы. Об этом в пятницу сообщает Кубинское агентство новостей и местное издание Granma, передает УНН.
По свидетельствам очевидцев, за несколько секунд до инцидента они видели неизвестный предмет, падающий с неба. После взрыва произошло возгорание, на место которого выехали пожарные и представители ведомств.
Газета Granma со ссылкой на министерство обороны страны пишет, что произошедшее не является следствием авиакатастрофы, как предположили некоторые жители. Издание допускает, что взрыв произошел в результате падения метеорита в районе города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио.
Напоминаем, в ноябре в Украине дважды можно было наблюдать метеоритный дождь.