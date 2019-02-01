На заході Куби, ймовірно, впав невеликий метеорит - ЗМІ

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Вибух стався біля одного з міст в провінції Пінар-дель-Ріо на заході Куби. Про це в п’ятницю повідомляє Кубинське агентство новин та місцеве видання Granma, передає УНН.

За свідченнями очевидців, за декілька секунд до інциденту вони бачили невідомий предмет, що падає з неба. Після вибуху сталася пожежа, на місце якого виїхали пожежники і представники відомств.

Газета Granma з посиланням на міністерство оборони країни пише, що подія не є наслідком авіакатастрофи, як припустили деякі жителі. Видання припускає, що вибух стався в результаті падіння метеорита в районі міста Віньялес провінції Пінар-дель-Ріо.

Нагадуємо, у листопаді в Україні двічі можна було спостерігати метеоритний дощ.

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