На Закарпатье столкнулись легковушка и мотоцикл, травмированы двое подростков

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля травмированы два человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 23 ноября, около 15:35 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Симер Перечинского района произошла авария с пострадавшими.

Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что на улице Карпатской столкнулись мотоцикл и автомобиль Renault. В результате аварии телесные повреждения получили два человека: 16-ти и 17-летний местные жители.

Предварительно установлено, что 17-летний подросток, управляя мотоциклом, не придерживался безопасной скорости и дистанции и допустил столкновение с автомобилем, которым управлял 45-летний житель Ужгорода.

По факту аварии с пострадавшими начато следствие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Мотоцикл, марка которого устанавливается, и автомобиль получили механические повреждения и помещении на специальную площадку Перечинского ОП. По делу продолжается досудебное следствие.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области один человек погиб, еще семеро травмированы.

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