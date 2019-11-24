На Закарпатті зіткнулись легковик та мотоцикл, травмовані двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 23 листопада, близько 15:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Сімер Перечинського району трапилася аварія з потерпілими.
Прибувши за викликом, правоохоронці з'ясували, що на вулиці Карпатській зіткнулися мотоцикл і автомобіль Renault. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали двоє осіб: 16-ти та 17-річний місцеві жителі.
Попередньо встановлено, що 17-річний підліток, керуючи мотоциклом, не дотримався безпечної швидкості та дистанції і допустив зіткнення з автомобілем, яким керував 45-річний житель Ужгорода.
За фактом аварії з потерпілими розпочате слідство за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Мотоцикл, марка якого встановлюється, та автомобіль отримали механічні пошкодження та поміщенні на спеціальний майданчик Перечинського ВП. У справі триває досудове слідство.
Нагадаємо, внаслідок автопригоди на Львівщині одна особа загинула, ще семеро травмовані.