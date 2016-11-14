В Закарпатской области жена убила мужа во время празднования дня рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Закарпатской области правоохранители задержали женщину, которая убила своего мужа во время празднования дня рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Так, 13 ноября около 21:00 в полицию позвонили медики и сообщили, что в карете скорой помощи умер 30-летний мужчина. У него врачи обнаружили ножевое ранение в область грудной клетки. Врачи отметили, что пострадавший получил ранение по месту жительства.
Впоследствии правоохранители выяснили, что данное телесное повреждение умершему нанесла его 26-летняя жена. В тот день они праздновали день рождения и распивали спиртные напитки. Затем между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина, которая как раз разрезала ножом торт, нанесла один удар мужчине в область груди.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса, она помещена в изолятор временного содержания Мукачевской полиции. По данному факту следователи проводят расследование и готовят материалы для направления в суд, который определит меру наказания женщине, которая убила своего мужа.