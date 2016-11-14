На Закарпатті жінка вбила чоловіка під час святкування дня народження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Закарпатті правоохоронці затримали жінку, яка вбила свого чоловіка під час святкування дня народження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Так, 13 листопада близько 21 години вечора в поліцію зателефонували медики та повідомили, що в кареті швидкої допомоги помер 30-річний чоловік. В нього лікарі виявили ножове поранення в область грудної клітки. Лікарі зазначили, що потерпілий знаходився за місцем проживання.
Згодом правоохоронці з’ясували, що дане тілесне ушкодження померлому нанесла його 26-річна дружина. В той день вони святкували день народження та розпивали спиртні напої. Потім між подружжям виникла сварка, в ході якої жінка, яка саме розрізала ножем торт, нанесла один удар чоловікові в область грудей.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Жінку затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу й поміщено в ізолятор тимчасового тримання Мукачівської поліції. За даним фактом слідчі проводять розслідування та готують матеріали для направлення до суду, який обиратиме міру покарання жінці, яка вбила свого чоловіка.