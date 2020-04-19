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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40193 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84162 просмотра

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5 марта, 08:02 • 102646 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128811 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

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На Закарпатье взяли под стражу подозреваемых в нападении на ромское поселение

На Закарпатье взяли под стражу подозреваемых в нападении на ромское поселение

Киев  •  УНН

 • 13440 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Участникам драки в ромском поселении Береговский районный суд в Закарпатье избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Закарпатской области.

17 апреля около 10:00 правоохранители получили сообщение о драке в ромском поселении, что в городе Берегово.

Работники полиции установили, что около 15 человек напали на местных жителей и повредили их имущество. Трое из них швыряли камнями по домам, наносили деревянными палками и арматурой телесные повреждения жителям поселения. В результате драки травмы получили двое мужчин - один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, у другого многочисленные ушибы.

Также выяснилось, что накануне между одним из нападавших и потерпевшим возник конфликт. Данное нападение мужчина организовал для мести своему оппоненту.

Организатору и двум его сообщникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

18 апреля Береговский районный суд избрал задержанным участникам хулиганских действий меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Харьковской области группа лиц напала на полицейских: они госпитализированы.

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