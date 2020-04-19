На Закарпатье взяли под стражу подозреваемых в нападении на ромское поселение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Участникам драки в ромском поселении Береговский районный суд в Закарпатье избрал меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Закарпатской области.
17 апреля около 10:00 правоохранители получили сообщение о драке в ромском поселении, что в городе Берегово.
Работники полиции установили, что около 15 человек напали на местных жителей и повредили их имущество. Трое из них швыряли камнями по домам, наносили деревянными палками и арматурой телесные повреждения жителям поселения. В результате драки травмы получили двое мужчин - один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, у другого многочисленные ушибы.
Также выяснилось, что накануне между одним из нападавших и потерпевшим возник конфликт. Данное нападение мужчина организовал для мести своему оппоненту.
Организатору и двум его сообщникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.
18 апреля Береговский районный суд избрал задержанным участникам хулиганских действий меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Следствие по делу продолжается.
Напомним, в Харьковской области группа лиц напала на полицейских: они госпитализированы.