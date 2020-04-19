На Закарпатті взяли під варту підозрюваних у нападі на ромське поселення

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Учасникам бійки в ромському поселенні Берегівський районний суд на Закарпатті обрав запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Закарпатської області.