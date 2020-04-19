На Закарпатті взяли під варту підозрюваних у нападі на ромське поселення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Учасникам бійки в ромському поселенні Берегівський районний суд на Закарпатті обрав запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Закарпатської області.
17 квітня близько 10 години ранку правоохоронці отримали повідомлення про бійку в ромському поселенні, що в місті Берегово.
Працівники поліції встановили, що близько 15 осіб напали на місцевих жителів та пошкодили їхнє майно. Троє з них жбурляли камінням по будинках, наносили дерев’яними палками та арматурою тілесні ушкодження мешканцям поселення. Внаслідок бійки травми отримали двоє чоловіків — один з них перебуває в реанімації у важкому стані, в іншого численні забої.
Також з’ясувалося, що напередодні між одним із нападників та потерпілим виник конфлікт. Даний напад чоловік організував для помсти своєму опоненту.
Організатору та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.
18 квітня Берегівський районний суд обрав затриманим учасникам хуліганських дій запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, на Харківщині група осіб напала на поліцейських: їх госпіталізовано.