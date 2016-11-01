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В Закарпатской области разоблачили пограничников, которые за деньги помогали иностранцам фиктивно пересекать госграницу

В Закарпатской области разоблачили пограничников, которые за деньги помогали иностранцам фиктивно пересекать госграницу

Киев • УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащих Мукачевского пограничного отряда, которые за деньги вносили недостоверные сведения о пересечении государственной границы иностранцами и таким образом помогали им фиктивно пересекать границу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Установлено, что пограничники имели доступ к базе данных контроля выезда/въезда в Украину и за отдельную плату предоставляли незаконные услуги иностранным гражданам, которые не хотели лично пересекать государственную границу для продления срока легального пребывания в нашем государстве.

Злоумышленники получали паспорта от клиентов одной из курьерских служб доставки из разных регионов Украины и вносили в базу данных фиктивные сведения о якобы пересечении иностранцами государственной границы.

Правоохранители задержали взяточников на рабочем месте после внесения недостоверных сведений о выезде и въезде в Украину гражданина одной из стран Европы.

Во время обысков у задержанных оперативники СБУ изъяли иностранный паспорт и более 11 тысяч гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Одному из фигурантов уже объявлено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

 

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