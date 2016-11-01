В Закарпатской области разоблачили пограничников, которые за деньги помогали иностранцам фиктивно пересекать госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащих Мукачевского пограничного отряда, которые за деньги вносили недостоверные сведения о пересечении государственной границы иностранцами и таким образом помогали им фиктивно пересекать границу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что пограничники имели доступ к базе данных контроля выезда/въезда в Украину и за отдельную плату предоставляли незаконные услуги иностранным гражданам, которые не хотели лично пересекать государственную границу для продления срока легального пребывания в нашем государстве.
Злоумышленники получали паспорта от клиентов одной из курьерских служб доставки из разных регионов Украины и вносили в базу данных фиктивные сведения о якобы пересечении иностранцами государственной границы.
Правоохранители задержали взяточников на рабочем месте после внесения недостоверных сведений о выезде и въезде в Украину гражданина одной из стран Европы.
Во время обысков у задержанных оперативники СБУ изъяли иностранный паспорт и более 11 тысяч гривен.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Одному из фигурантов уже объявлено о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.