На Закарпатті викрили прикордонників, які за гроші допомагали іноземцям фіктивно перетинати держкордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Закарпатті Служба безпеки України викрила військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону, які за гроші вносили недостовірні відомості про перетин державного кордону іноземцями і таким чином допомагали їм фіктивно перетинати кордон. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що прикордонники мали доступ до бази даних контролю виїзду/в’їзду в Україну та за окрему плату надавали незаконні послуги ноземним громадянам, які не хотіли особисто перетинати державний кордон для продовження терміну легального перебування в нашій державі.
Зловмисники отримували паспорти від клієнтів однією з кур’єрських служб доставки з різних регіонів України та вносили до бази даних фіктивні відомості про нібито перетин іноземцями державного кордону.
Правоохоронці затримали хабарників на робочому місці після внесення недостовірних відомостей про виїзд та в’їзд в Україну громадянина однієї з країн Європи.
Під час обшуків у затриманих оперативники СБУ вилучили іноземний паспорт та понад 11 тисяч гривень.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
Одному з фігурантів уже оголошено про підозру.
Досудове розслідування триває.