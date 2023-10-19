На Закарпатье разоблачили педагогов-взяточников — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Очередной коррупционный кейс разоблачили правоохранители на Закарпатье. На получении взяток погорели работники образовательной сферы из Ужгорода и Хуста. О задержании рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, передает УНН.
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“Фигуранты указанных дел задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся сообщения о подозрении в совершении преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании меры пресечения. Держим курс для победы на фронте над оккупантами и в глубине страны — над коррупционерами”, — отметил Виктор Микита.
Детали
По данным председателя Закарпатской ОВА 19 октября в Ужгороде работники СБУ, Нацполиции и прокуратуры “на горячем”, во время получения взятки, поймали заведующего кафедрой военной подготовки Ужгородского национального университета Василия Олейника.
Согласно информации Виктора Микиты педагог наладил схему систематического получения денег от слушателей кафедры за их отсутствие на практических занятиях. Сумма “отгула” составляла от 300 до 500 долларов США в зависимости от количества пропущенных занятий.
Таким образом, за учебный семестр завкафедрой получал около 10-15 тыс. долларов.
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Еще одного взяточника правоохранители разоблачили в Хусте. Там задержали председателя вступительной комиссии, заведующего кафедрой социальной работы Карпатского института предпринимательства “Украина” Ивана Шинкара.
По данным правоохранителей он наладил систему с фиктивным оформлением на обучение мужчин призывного возраста, чтобы они имели основание на отсрочку от прохождения военной службы.
Сейчас обоих фигурантов задержали. За совершенное им грозит штраф от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.