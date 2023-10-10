Суд арештував депутата-кума Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Суд відправив під варту без можливості внесення застави депутата Закарпатської облради, кума Віктора Медведчука, якого підозрюють в організації банди, що намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про депутата Закарпатської облради Івана Чубирка.
Деталі
В Офісі Генпрокурора повідомили, що суд застосував до підозрюваного депутата облради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Доповнення
У результаті спецоперації СБУ було затримано депутата облради - кума Віктора Медведчука, який "займався рекетом на Закарпатті".
За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші.