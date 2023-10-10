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Суд арештував депутата-кума Медведчука

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Суд відправив під варту без можливості внесення застави депутата Закарпатської облради, кума Віктора Медведчука, якого підозрюють в організації банди, що намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про депутата Закарпатської облради Івана Чубирка.

Деталі

В Офісі Генпрокурора повідомили, що суд застосував до підозрюваного депутата облради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Доповнення

У результаті спецоперації СБУ було затримано депутата облради - кума Віктора Медведчука, який "займався рекетом на Закарпатті".

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші.

Українські Національні Новини

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