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СБУ: у результаті спецоперації на Закарпатті затримано депутата-кума Медведчука

СБУ: у результаті спецоперації на Закарпатті затримано депутата-кума Медведчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У результаті спецоперації затримано депутата облради - кума Віктора Медведчука, який "займався рекетом на Закарпатті", повідомили у Службі безпеки України у суботу, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди – діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як повідомляється, у березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші. "Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити «данину» – бандити погрожували потерпілим насильством та «конфіскацією» приватного майна", - розповіл у СБУ.

Задокументовано, що депутат разом зі своєю «правою рукою» – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів США, вказали у СБУ. "Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу»", - додали у спецслужбі.

Співробітники СБУ, як повідомляється, затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тис. доларів від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності, вказали у СБУ.

Як повідомляється, наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо

Нардепу від забороненої ОПЗЖ у липні повідомили про підозру у держзраді.

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