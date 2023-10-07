СБУ: в результате спецоперации на Закарпатье задержан депутат-кум Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В результате спецоперации задержан депутат облсовета - кум Виктора Медведчука, который "занимался рэкетом на Закарпатье", сообщили в Службе безопасности Украины в субботу, пишет УНН.
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"Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей западного пограничья Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды – действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ", - сообщили в СБУ.
Детали
Как сообщается, в марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.
По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и «выбивала» из них деньги. "Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные «коммерческие» споры, а затем требовали деньги за их разрешение. В случае отказа платить «дань» – бандиты угрожали потерпевшим насилием и «конфискацией» частного имущества", - рассказал в СБУ.
Задокументировано, что депутат вместе со своей «правой рукой» – еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тыс. долларов США, указали в СБУ. "Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды похитил у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного «долга»", - добавили в спецслужбе.
Сотрудники СБУ, как сообщается, задержали депутата и его сообщника «на горячем» во время передачи им первой части денег в размере 20 тыс. долларов от пострадавшего предпринимателя.
При обысках по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности, указали в СБУ.
Как сообщается, сейчас злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении по двум статьям УКУ:
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- ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
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- ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).
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Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Нардепу от запрещенной ОПЗЖ в июле сообщили о подозрении в госизмене.