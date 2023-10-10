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Суд арестовал депутата-кума Медведчука

Суд арестовал депутата-кума Медведчука

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Суд отправил под стражу без возможности внесения залога депутата Закарпатского облсовета, кума Виктора Медведчука, которого подозревают в организации банды, пытавшейся держать в страхе жителей приграничного региона и «выбивавшей» из них деньги. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о депутате Закарпатского облсовета Иване Чубырке.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили, что суд применил к подозреваемому депутату облсовета меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнение

В результате спецоперации СБУ было задержано депутата облсовета - кума Виктора Медведчука, который "занимался рэкетом на Закарпатье".

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и «выбивала» из них деньги.

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