Суд арестовал депутата-кума Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Суд отправил под стражу без возможности внесения залога депутата Закарпатского облсовета, кума Виктора Медведчука, которого подозревают в организации банды, пытавшейся держать в страхе жителей приграничного региона и «выбивавшей» из них деньги. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о депутате Закарпатского облсовета Иване Чубырке.
Детали
В Офисе Генпрокурора сообщили, что суд применил к подозреваемому депутату облсовета меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Дополнение
В результате спецоперации СБУ было задержано депутата облсовета - кума Виктора Медведчука, который "занимался рэкетом на Закарпатье".
По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и «выбивала» из них деньги.