На Закарпатье разоблачили на взятках чиновника криминалистического центра МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Закарпатье на систематических взятках разоблачили заместителя заведующего отделом Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, передает УНН.
“Чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с владельцев транспортных средств. За различные суммы неправомерной выгоды он „гарантировал“ водителям составление положительного акта техосмотра и проверки соответствия идентификационных номеров автомобилей. Также фигурант обещал своим клиентам проведение „вне очереди“ госрегистрации их транспортных средств. Правоохранители разоблачили чиновника в областном центре во время передачи очередной части взятки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время он задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.
“В ходе обысков в служебных помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра обнаружены документы, которые могут подтверждать противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие”, — добавили в СБУ.
Как сообщал УНН, в Украине разоблачили коррупционную схему должностных лиц Государственной таможенной службы.