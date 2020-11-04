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На Закарпатье разоблачили на взятках чиновника криминалистического центра МВД

На Закарпатье разоблачили на взятках чиновника криминалистического центра МВД

Киев  •  УНН

 • 17233 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Закарпатье на систематических взятках разоблачили заместителя заведующего отделом Закарпатского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области, передает УНН.

“Чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с владельцев транспортных средств. За различные суммы неправомерной выгоды он „гарантировал“ водителям составление положительного акта техосмотра и проверки соответствия идентификационных номеров автомобилей. Также фигурант обещал своим клиентам проведение „вне очереди“ госрегистрации их транспортных средств. Правоохранители разоблачили чиновника в областном центре во время передачи очередной части взятки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.

“В ходе обысков в служебных помещениях научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра обнаружены документы, которые могут подтверждать противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие”, — добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, в Украине разоблачили коррупционную схему должностных лиц Государственной таможенной службы.

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