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На Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС

На Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС

Київ • УНН

 • 17239 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Закарпатті на систематичних хабарях викрили заступника завідувача відділу Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області, передає УНН.

“Посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів. За різні суми неправомірної вигоди він „гарантував“ водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів. Також фігурант обіцяв своїм клієнтам проведення „поза чергою“ держреєстрації їх транспортних засобів. Правоохоронці викрили посадовця в обласному центрі під час передачі чергової частини хабаря”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі його затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

“У ході обшуків у службових приміщеннях науково-дослідного експертно-криміналістичного центру виявлено документи, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі”, — додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, в Україні викрили корупційну схему посадовців Державної митної служби.

Українські Національні Новини

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