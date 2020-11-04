На Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Закарпатті на систематичних хабарях викрили заступника завідувача відділу Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області, передає УНН.
“Посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів. За різні суми неправомірної вигоди він „гарантував“ водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів. Також фігурант обіцяв своїм клієнтам проведення „поза чергою“ держреєстрації їх транспортних засобів. Правоохоронці викрили посадовця в обласному центрі під час передачі чергової частини хабаря”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі його затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
“У ході обшуків у службових приміщеннях науково-дослідного експертно-криміналістичного центру виявлено документи, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі”, — додали в СБУ.
Як повідомляв УНН, в Україні викрили корупційну схему посадовців Державної митної служби.