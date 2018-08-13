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На Закарпатье в ДТП попало авто патрульной полиции: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 10590 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло в Свалявском районе Закарпатской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

На Закарпатье в ДТП попало авто патрульной полиции: есть пострадавшие

"Сегодня, 13 августа, в 14:05 в дежурную часть Свалявского отделения полиции поступило сообщение о ДТП на трассе "Киев-Чоп" возле села Голубиное. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что дорожно-транспортное происшествие случилось между селами Ганьковица и Сусково Свалявского района с участием служебного автомобиля Управление патрульной полиции в Закарпатской области и автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, полиция преследовала автомобиль, который не остановился на законное требование. Патрульные ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Водитель Volkswagen не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen, а также сотрудница полиции. На месте аварии работают правоохранители.

Напомним, в Ровно попытка провести ночные гонки закончилась уголовным делом за насилие и угрозу полицейским.

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