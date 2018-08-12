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У Рівному дрифтер “прокатав” поліцейського на капоті автомобіля

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Рівному спроба провести нічні перегони закінчилася кримінальною справою за насильство та погрозу поліцейським. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.

У Рівному дрифтер “прокатав” поліцейського на капоті автомобіля

Як повідомили правоохоронці, учора, 11 серпня, до них надійшла інформація, що із 22.00 біля ТРЦ на вулиці Макарова обласного центру відбудуться перегони та дрифт автолюбителів, а також протест мешканців прилеглих будинків проти проведення заходу, який порушує їхні права на відпочинок.

Для недопущення конфлікту та забезпечення правопорядку на місце події виїхали майже 50 працівників Управління патрульної поліції, роти поліції особливого призначення, управління превентивної діяльності та поліції охорони ГУНП. Також зі сторони адміністрації торгово-розважального центру були здійснені заходи щодо недопущення транспортних засобів на територію автостоянки шляхом встановлення тимчасових загороджень в місці в’їзду.

“О 22.30 біля торгового центру перебувало близько 150 мешканців прилеглих будинків та майже 100 учасників перегонів. Попри досягнуті домовленості під час зустрічі із міською владою щодо перенесення таких незаконних розваг за межі міста (аеропорт, розвилка Великої Омеляни та майданчик біля „Рівнеазот“), а відтак подальшого звернення до очільника облдержадміністрації автолюбителі проігнорували цивілізоване вирішення питання”, — розповіли у поліції.

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Так, близько 23:00 25-річний житель села Городок Рівненського району, водій автомобіля “Renault Trafic”, об’їхавши загородження через бордюр та газон, заїхав на автостоянку, де почав дрифтувати і створювати аварійну обстановку, не реагуючи на неодноразові вимоги працівників поліції про зупинку, що подавалися за допомогою жестів, гучномовця, проблискових маячків червоного і синього кольору та звукових сигналів. Після цього водій мікроавтобуса, виїжджаючи зі стоянки, протаранив службове авто “Toyota Prius”.

Продовжуючи ігнорувати вимоги працівників поліції про зупинку, водій “Renault” здійснив наїзд на т.в.о. начальника управління превентивної діяльності області старшого лейтенанта поліції, який перебував у форменому одязі та знаходився біля службового авто. Не маючи змоги уникнути наїзду, поліцейський впав на капот автомобіля “Renault” та, тримаючись за нього, проїхав в такому положенні близько 30 метрів до вимушеної зупинки.

Під час затримання порушника тілесні ушкодження отримали троє працівників управління патрульної поліції. Після надання необхідної медичної допомоги усіх відпустили.

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Крім того, у момент затримання автопорушника невідомі в балаклавах, у кількості близько 100 осіб, зайшовши на територію автостоянки, битами пошкодили два автомобілі учасників дрифту: автомобіль “ВАЗ 2103” під керуванням 22-річного рівнянина та автомобіль “ВАЗ 2106”, за кермом якого перебував 20-річний житель села Карпилівка Рівненського району. Останній, виїжджаючи із території стоянки, допустив зіткнення із службовим автомобілем “Toyota Prius”.

За фактами цих подій відкриті кримінальні провадження.

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