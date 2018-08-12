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В Ровно дрифтер "прокатил" полицейского на капоте автомобиля

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ровно попытка провести ночные гонки закончилась уголовным делом за насилие и угрозу полицейским. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

В Ровно дрифтер "прокатил" полицейского на капоте автомобиля

Как сообщили правоохранители, вчера, 11 августа, к ним поступила информация, что с 22:00 возле ТРЦ на улице Макарова областного центра состоятся гонки и дрифт автолюбителей, а также протест жителей близлежащих домов против проведения мероприятия, которое нарушает их право на отдых.

Для недопущения конфликта и обеспечения правопорядка на место происшествия выехали почти 50 работников Управления патрульной полиции, роты полиции особого назначения, управление превентивной деятельности и полиции охраны ГУНП. Также со стороны администрации торгово-развлекательного центра были осуществлены меры по недопущению транспортных средств на территорию автостоянки путем установления временных заграждений в месте въезда.

“В 22:30 у торгового центра находилось около 150 жителей близлежащих домов и 100 участников гонки. Несмотря на достигнутые договоренности во время встречи с городскими властями о переносе таких незаконных развлечений за пределы города (аэропорт, развилка Великой Емельян и площадка у „Ривнеазот“), а затем последующего обращения к главе облгосадминистрации автолюбители проигнорировали цивилизованное решение вопроса”, — рассказали в полиции.

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Так, около 23:00 25-летний житель села Городок Ровенского района, водитель автомобиля “Renault Trafic”, объехав заграждение через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать и создавать аварийную обстановку, не реагируя на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке подаваемых с помощью жестов, громкоговорителя, проблесковых маячков красного и синего цвета и звуковых сигналов. После этого водитель микроавтобуса, выезжая со стоянки, протаранил служебный автомобиль “Toyota Prius”.

Продолжая игнорировать требования сотрудников полиции об остановке, водитель “Renault” совершил наезд на и.о. начальника управления превентивной деятельности области старшего лейтенанта полиции, находившийся в форменной одежде, и который находился у служебного авто. Не имея возможности избежать наезда, полицейский упал на капот автомобиля “Renault” и, держась за него, проехал в таком положении около 30 метров до вынужденной остановки.

Во время задержания нарушителя телесные повреждения получили трое работников управления патрульной полиции. После оказания необходимой медицинской помощи всех отпустили.

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Кроме того, в момент задержания автонарушителями неизвестные в балаклавах, в количестве около 100 человек, зайдя на территорию автостоянки, битами повредили два автомобиля участников дрифта автомобиль “ВАЗ 2103” под управлением 22-летнего жителя Ровно и автомобиль “ВАЗ 2106”, за рулем которого находился 20-летний житель села Карпиловка Ровенского района. Последний, выезжая с территории стоянки, столкнулся со служебным автомобилем “Toyota Prius”.

По фактам этих событий открыты уголовные производства.

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