В Ужгороді жінка на автомобілі збила мотоцикліста
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Жінка-водій на автомобілі скоїла наїзд на мотоцикл в Ужгороді. У результат мотоцикліст потрапив до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"9 серпня в 21:33 на лінію "102" поступило повідомлення про ДТП на вулиці Баб'яка в Ужгороді. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що ДТП відбулося за участі автомобіля Volkswagen та мотоцикла BMW", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Поліція встановлює обставини ДТП.
"Мотоцикліста доставили до лікарні, попередньо у нього діагностували вивих бедра", - уточнили в поліції.
Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що автомобілем керувала колишня дружина голови Нацполіції України Сергія Князєва. Проте в обласній поліції цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати.
Нагадаємо, у Рівненській області сталася ДТП: нетверезий водій на автомобілі на смерть збив 58-річного велосипедиста. За результатами освідування водія алкотестер показав 1,27 проміле. З власних джерел УНН стало відомо, що автомобілем керував депутат місцевої ради. За повідомленням місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля перебував депутат Сарненської райради. Водія автівки не затримували. У поліції пояснили, що за результатами проведених першопочаткових слідчих дій на місці події достатніх підстав для затримання чоловіка немає.