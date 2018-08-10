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В Ужгороде женщина на автомобиле сбила мотоциклиста

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Женщина-водитель на автомобиле совершил наезд на мотоцикл в Ужгороде. В результате мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

В Ужгороде женщина на автомобиле сбила мотоциклиста

"9 августа в 21:33 на линию "102" поступило сообщение о ДТП на улице Бабьяка в Ужгороде. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что ДТП произошло с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

"Мотоциклист доставили в больницу, предварительно у него диагностировали вывих бедра", - уточнили в полиции.

В то же время местные СМИ сообщают, что автомобилем управляла бывшая супруга главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Однако в областной полиции эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним, в Ровенской области произошло ДТП: пьяный водитель на автомобиле насмерть сбил 58-летнего велосипедиста. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле. Из собственных источников УНН стало известно, что автомобилем управлял депутат местного совета. По сообщению местных СМИ, за рулем автомобиля находился депутат Сарненского райсовета. Водителя машины не задерживали. В полиции пояснили, что по результатам проведенных первоначальных следственных действий на месте происшествия достаточных оснований для задержания мужчины нет.

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