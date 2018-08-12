В Угорщині внаслідок ДТП постраждали 13 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса в якому перебували українці. Внаслідок ДТП травми отримали 13 осіб, повідомляє Zoom з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Як повідомляє видання, ДТП сталася напередодні близько 14:45 на 51 км головної магістралі №2.
Мікроавтобус з'їхав з дороги та перевернувся, внаслідок чого було травмовано 13 громадян України. За інформацією видання, всі потерпіли дорослі, їх шпиталізували у кілька лікарень.
Що стало причиною ДТП наразі не відомо.
Нагадаємо, у масштабній ДТП у Запорізькій області загинули шестеро людей.