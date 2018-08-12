В Венгрии в результате ДТП пострадали 13 украинцев

Как сообщает издание, ДТП произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего были травмированы 13 граждан Украины. По информации издания, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.

Что стало причиной ДТП пока не известно.

Напомним, в масштабном ДТП в Запорожской области погибли шесть человек.