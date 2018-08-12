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В Венгрии в результате ДТП пострадали 13 украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. В результате ДТП травмы получили 13 человек, сообщает Zoom со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

В Венгрии в результате ДТП пострадали 13 украинцев

Как сообщает издание, ДТП произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего были травмированы 13 граждан Украины. По информации издания, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.

Что стало причиной ДТП пока не известно.

Напомним, в масштабном ДТП в Запорожской области погибли шесть человек.

Украинские Национальные Новости

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