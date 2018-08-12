В Венгрии в результате ДТП пострадали 13 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. В результате ДТП травмы получили 13 человек, сообщает Zoom со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Как сообщает издание, ДТП произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.
Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего были травмированы 13 граждан Украины. По информации издания, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.
Что стало причиной ДТП пока не известно.
Напомним, в масштабном ДТП в Запорожской области погибли шесть человек.