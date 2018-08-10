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У масштабній ДТП на Запоріжжі загинули шестеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні близько 14:30 на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське сталася ДТП: зіткнулися вантажний автомобіль "КамАЗ" та маршрутне таксі. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

У масштабній ДТП на Запоріжжі загинули шестеро людей

"На даний час маємо інформацію про шістьох загиблих, з яких п’ятеро - це діти. Також 12 осіб травмовано", – зазначив Фацевич.

З'ясувалося, що водій маршрутки здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів.

Наразі на місці працює посилена слідчо-оперативна група. Вона встановлює всі обставини події. Роботу групи на місці координує керівництво поліції Запоріжжя. Крім того, на місці автокатастрофи перебувають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичні працівники.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Крім того, з водієм вантажівки проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про ДТП у селі Каменське. Повідомлялося про п'ятьох загиблих. 

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