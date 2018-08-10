В масштабном ДТП в Запорожской области погибли шесть человек

"В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы", - отметил Фацевич.

Выяснилось, что водитель маршрутки осуществлял нерегулярные перевозки. Во время аварии в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров.

Сейчас на месте работает усиленная следственно-оперативная группа. Она устанавливает все обстоятельства произошедшего. Работу группы на месте координирует руководство полиции Запорожья. Кроме того, на месте автокатастрофы находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинские работники.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, с водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, сегодня стало известно о ДТП в селе Каменское. Сообщалось о пяти погибших.