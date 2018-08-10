У Запорізькій області зіткнулися маршрутка та вантажівка: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода з загиблими сталася у с. Кам'янське у Запорізькій області. Про це повідомив помічник-консультант депутатів Запорізької облдержадміністрації Дмитро Луц у Facebook, передає УНН.
"Страшна аварія сталася між Запоріжжям та Василівкою у с. Кам'янське. На жаль, є трупи. Судячи з усього, маршрутка врізалася у вантажівку і перекинулася. На трасі зі складів Василівки величезний затор", - написав він.
Як повідомили місцеві ЗМІ, внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, із яких четверо - діти. У прес-службі ДСНС області та відділі комунікації обласної поліції трагедію поки не коментують. УНН продовжує з'ясовувати подробиці ДТП.
Нагадаємо, у результаті ДТП за участі кількох автомобілів в Одесі постраждала жінка.